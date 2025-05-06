Beyazıt Meydanı’na Miting Daveti Var

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Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Mitingine davet çağrısı yapıyor. CHP, 7 Mayıs saat 20.30’da Beyazıt Meydanında “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı bir miting düzenliyor. İmamoğlu, mitinge çağrıda bulunarak, “Selam olsun; ‘Tam Bağımsız Türkiye’ için mücadele eden Deniz’lere, ‘Nehirden Denize Özgür Filistin’ diyenlere, kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara, gençliğin gür sesini haykıranlara, hukuksuzluğa ses çıkaranlara, fikri hür, vicdanı hür olanlara, tüm dostlara, bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara. Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt. Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim; Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30” ifadelerini kullanıyor.