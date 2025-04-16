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Beyazıt Öztürk, Motosiklet Reklamında Yerlere Gökten

BEYAZIT ÖZTÜRK’TEN YENİ REKLAM PROJESİ

Ekran serüvenine ‘Beyaz Show’ ile adım atan ve şu sıralar Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, ünlü bir motosiklet markasının reklam yüzü olarak karşımıza çıktı. Sempatik tavırları ve enerjisiyle dikkat çeken komedyen, çekim ekibinin kahkahalarla dolu anlar yaşamasını sağladı.

DOĞAÇLAMA İLE ŞAŞIRTTI

Elde edilen bilgilere göre, Beyazıt Öztürk çekimler sırasında doğaçlama performanslarıyla bazı sahnelerde yönetmeni bile şaşırttı. Reklam çekimleri, Türkiye’nin öne çıkan tatil cennetlerinden biri olan İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleşti.

ÖZGÜRLÜK TEMALI MESAJI YANSITTI

Sahil ve doğal güzelliklerin arka planda yer aldığı çekimlerde Beyazıt Öztürk, markanın özgürlük temalı mesajını etkileyici bir şekilde ekrana yansıttı. Hem profesyonel yaklaşımı hem de içten tavırlarıyla dikkat çeken komedyen, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

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