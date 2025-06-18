Beyazıt Öztürk Ve Candan Erçetin Buluştu

BEYAZ VE CANDAN’IN YENİ BULUŞMASI

Bir dönemin en eğlenceli çekişmesine imza atan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin, uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldi. İkili, sadece bir fotoğraf paylaşarak nostaljik anıları yeniden canlandırdı ve hayranlarına “Acaba yeni bir atışma mı geliyor?” sorusunu sordurdu. Eğlence denince akla gelen programlardan biri olan Beyaz Show, ekranlarına veda etmesine rağmen hafızalarda taptaze kalmayı sürdürüyor. O unutulmaz anılar arasında Beyaz ile Candan’ın mizahi atışmaları önemli bir yere sahip.

EFSANEVAT ÇEKİŞMELER

Her şey, Beyazıt Öztürk’ün Candan Erçetin’in “Git” parçasına ince dokundurmalar yapması ile başlamıştı. Ancak karşısındaki Candan Erçetin sıradan biri değildi. Onun bu sözlü hamleye verdiği “Sen kalk benim şarkımı programında meze yap!” yanıtı, zeki bir şekilde vereceği cevabı müjdeliyordu. Böylece ekran tarihine geçecek olan o efsanevi çekişme başlamış oldu. Her hafta izleyiciler, onlardan yeni bir video bekler hale geldi. Ünlü isimlerin de katılımıyla bu atışmalar adeta mini bir diziye dönüştü.

GEÇİCİ BARIŞ VE YENİ ATILIŞLAR

İkilinin arasındaki tartışmanın 6. videosunda Candan Erçetin stüdyoyu basarak geçici bir barış sağladı. Fakat Beyaz yine boş durmadı; sezon finalinde bir kez daha atağa geçerek Candan’a cevap hakkı bırakmadan programı kapattı. Beyazıt Öztürk, sadece sunucu olmakla kalmayıp, ince zekâsı, sempatik tavırları ve eşsiz ekran karizmasıyla da Beyaz Show’un kalbinde yer aldı. Programdan çıkan her detay manşet olurken, en çok konuşulanlar hep bu atışmalar oldu.

GEÇMİŞİ HATIRLAMA VE YENİ İŞARETLER

2015 yılında “Git” şarkısıyla başlayan klipli meydan okumalar, Türk mizah tarihinde gülümsetici bir iz bıraktı. Aradan geçen yıllara rağmen Beyaz Show geri dönmedi, ancak efsanevi ikili yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Uzun zaman boyunca sorulan “Beyaz Show yeniden başlayacak mı?” sorusu hâlâ gündemde. Ancak bu kez bambaşka bir gelişme yaşandı. Beyazıt Öztürk, değerli dostu Candan Erçetin ile buluştu. O anı sosyal medya hesabında “Eski defterleri açtık 🙂 Candan bir sohbet :)” notuyla paylaşarak hayranlarını merakta bıraktı.