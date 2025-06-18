Beyazıt Ve Candan Yeniden Bir Araya Geldi

YENİDEN BULUŞMALARI NOSTALJİ YARATIYOR

Bir dönem televizyon dünyasının en eğlenceli tartışmalarına imza atan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin, uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Sadece bir fotoğraf ile nostaljiyi canlandıran ikili, hayranlarının aklında “Acaba yeni bir atışma mı geliyor?” sorusunu oluşturdu. Eğlence denince akla gelen programlardan biri olan Beyaz Show, ekranlardan ayrılmış olsa da hafızalarda derin izler bırakmış durumda. Elbette, Beyaz ile Candan’ın unutulmaz atışmaları bu anıların en özel kısımlarını oluşturuyor.

ATISMA HARARETLİ GÜNLERİN HATIRLATMASI

Her şey, Beyazıt Öztürk’ün Candan Erçetin’in “Git” şarkısına ince bir dokundurma yapmasıyla başlamıştı. Ancak karşısında sıradan biri değildi: Candan Erçetin. Öztürk’ün ince eleştirisine “Sen kalk benim şarkımı programında meze yap!” şeklinde zeki bir karşılık vererek, o efsanevi mücadelenin fitilini ateşledi. Her hafta izleyiciler, yeni bir bölüm beklemeye başladı. Ünlü isimlerin bu atışmaya dahil olmasıyla, durum adeta kısa bir dizi izliyormuş hissi uyandırdı.

GEÇİCİ BARIŞ VE HIZLI ATAK

Candan Erçetin’in stüdyoyu basmasıyla birlikte 6. video ile geçici bir barış sağlansa da, Beyaz yine geri adım atmadı. Sezon finalinde bir kez daha atağa geçti ve Candan’a yanıt verme fırsatı bile tanımadan programı kapattı. Beyazıt Öztürk’ün yalnızca bir sunucu değil, aynı zamanda zekâsı ve sempatik tavırlarıyla da hafızalarda yer bulması, Beyaz Show’u bir dönemin vazgeçilmez parçası haline getirdi. Programda çıkan her detay manşet olurken, en çok konuşulan konular hep bu atışmalar oldu.

GEÇMİŞİ AYAĞA KALDIRAN DOSTLUK

2015 yılına kadar uzanan “Git” şarkısıyla başlayan meydan okumalar, Türk mizah tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Geçen yıllara rağmen Beyaz Show geri dönmemekle birlikte, efsanevi ikili yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Yıllardır süregelen “Beyaz Show yeniden başlayacak mı?” sorusu hala gündemde. Ancak bu kez, Beyazıt Öztürk kadim dostu Candan Erçetin ile buluştu. O anı sosyal medya üzerinden “Eski defterleri açtık 🙂 Candan bir sohbet :)” notuyla paylaştı.