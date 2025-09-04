Beyazlılar, T. Coulibaly’i kadroya aldı

YENİ TRANSFER TANGUY COULIBALY KADRODA

Samsunspor, yeni transfer Tanguy Coulibaly’i kadrosuna dahil ederek UEFA’ya bildirdi. UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasında mücadele edecek olan Samsunspor, ekipteki son durumu güncelledi. Kırmızı-beyazlılar, kanat oyuncusu Arbnor Muja’nın ayrılmasının ardından, derslerini güncelleyerek Tanguy Coulibaly’i listeye ekledi.

PAFOS’A GÖNDERİLEN DIMATA’NIN AÇIĞI KAPANMADI

Samsunspor, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi için Pafos’a gönderilen forvet Nany Dimata’nın boşluğunu dolduracak bir transfer gerçekleştirmek istedi. Ancak, UEFA liste bildirimine yetiştirilemedi. Buna ek olarak, bu sezon U19 takımına katılan Ebrima Ceesay da profesyonel olarak sadece 7 dakika forma giymiş olsa da, kadroda yer aldı.

KADRODAKİ İSİMLER

Samsunspor’un UEFA’ya bildirdiği kadro, kaleciler Okan Kocuk, Albert Posiadala ve Efe Törüz’den oluşurken; defans hattında Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka ve Yunus Emre Çift yer alıyor. Orta saha oyuncuları arasında Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly ve Anthony Musaba bulunuyor. Forvet olarak ise Marius Mouandilmadji ve Ebrima Ceesay görev alacak. Ayrıca, altyapıdan yetişmiş 21 yaş altında olan Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı’nın da statü gereği maçlarda oynayabileceği belirtildi.