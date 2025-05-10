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Beydağ’da Traktör, Otomobille Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

İzmir’in Beydağ ilçesinde bir traktör ve otomobil arasında meydana gelen çarpışma sonucunda 4 kişi yaralandı. Mehmet Y. (48) tarafından kullanılan 09 ZC 356 plakalı traktör, Ahmet A. (33) yönetimindeki 43 ABT 938 plakalı otomobille Emirli Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda traktörün arkasındaki yük taşımak için olan bölümde bulunan Ganime K. (44), Aysel S. (33), Fatma Y. (59) ve Fatma T. (62) yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, durumu hayati tehlike taşımayan 4 yaralıyı Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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