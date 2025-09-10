Beyhan Acacı, Kardeşinin Ölümünden Tehdit Aldı

TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Ankara’da 15 yaşındaki Fatih Acacı, D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ablası Beyhan Acacı, sosyal medya üzerinden kardeşi için yaptığı paylaşımların ardından tehdit mesajları aldığını belirtti. Beyhan Acacı, “Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız’ yazmışlar” dedi. Olay, Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde 7 Eylül günü meydana geldi. Fatih Acacı’nın cenazesi dün toprağa verildi. D.G. olaydan sonra gözaltına alındı ve emniyet işlemleri devam ediyor.

KAVGANIN TÜM SEBEPLERİ

Beyhan Acacı, kardeşiyle ilgili gelen tehditler üzerine parka gitme kararı aldığını ve orada D.G.’nin yanında başka kişilerin de olduğunu düşündüğünü belirtti. Olay anında bazı detayların bilinçli bir şekilde saklandığını vurgulayan Acacı, “Kameralar hiçbirini çekemesin diye çocuğu kolundan çekiyorlar ağaçların arasına” dedi. Olayın kız meselesinden kaynaklandığını dile getirirken, “Fatih’in bir suçu yok. ‘Suça sürüklenen çocuk’ diye bir şey yok” ifadesini kullandı. Ablası, kardeşi için seslerini duyurmak amacıyla bir sosyal medya sayfası açtığını ve bu paylaşımlar aracılığıyla tehditler aldığını kaydetti.

TRAJEDİK OLAYIN DETAYLARI

Fatih Acacı’nın babası Mehmet Ali Acacı, oğlunun hastaneye ağır yaralı olarak götürüldüğünü söyledi. Acacı, “Oğlumun her tarafı yara içinde. Parçalanmış resmen katliam yapmışlar” dedi. Tartışmanın ardından oğlunun 8-10 bıçak darbesiyle yaralandığını, böbrekleri ve atardamarının da dahil olduğu birçok yerinin hasar gördüğünü belirtti. Oğlunun D.G. ile ortaokuldan tanıştığını söyleyen Mehmet Ali Acacı, olayın acısını derinlemesine hissettiklerini ifade etti. Hala tehdit mesajları aldıklarını söyleyen baba, bu duruma son verilmesi ve yüksek ceza talep ettiklerini belirtti. “Çocuğum 15-16 yaşında katledildi, devletimizin bunun cezasını en ağır şekilde vermesini istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu.