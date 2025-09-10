Beyhan Acacı Tehdit Mesajları Aldı

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Ankara’da bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Fatih Acacı’nın ablası Beyhan Acacı (20), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından tehdit mesajları aldığını belirtti. Beyhan Acacı, “Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız” yazdıklarını ifade etti. Fatih Acacı, 7 Eylül tarihinde Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde, yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gençlerin cenazesi daha önce toprağa verildi. D.G. ise olaydan sonra gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Beyhan Acacı, kardeşiyle ilgili gelen bir mesaj üzerine parka gittiğini, kardeşinin ardından bir arkadaşının da gelmek istediğini söyledi. Kardeşinin, “Konuşup geleceğim, gelmene gerek yok” diyerek parka gittiğini, daha sonra ise katledildiğini belirtti. Olayın yalnızca bir kişinin gerçekleştirdiğini düşünmediğini, yanında 3-4 kişi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Kamera kayıtlarında, gençlerin daha önce ağız dalaşı yaptıkları yerin görüldüğünü ancak olay anında hedefin ağaçların arasına çekildiği ve kameraların çekemediği alanların bilincinde olduklarını ifade etti.

BİR SUÇU YOKTU

Beyhan Acacı, olayın bir kız meselesinden kaynaklandığını ve kardeşinin bir suçu olmadığını vurguladı. Olaydan önce Ahmet Minguzzi’yi görüp üzüldüğünü ve “Aynısı kardeşimin başına geldi” dedi. Kardeşi için bir sayfa açarak seslerini duyurmak istediğini ama bu süreçte mesajlar aldığını kaydetti. En son kardeşiyle forma alışverişi yaptıklarını, forma eline ulaştığında kardeşinin hayatını kaybettiğini aktardı.

TAHRİBATIN DETAYLARI

Fatih Acacı’nın babası Mehmet Ali Acacı, oğlunun hastaneye geldiğinde tüm vücudunun yaralar içinde olduğunu belirtti. “Çocuğum oynamaya gidiyor, arada da tartışma çıkıyor. O tartışmada yere düştüğünde 8-10 bıçak darbesi alarak ağır yaralanıyor.” dedi. Böbrek, atardamar ve kaburgalarının yaralandığını belirtti. Oğlunun D.G. ile ortaokuldan tanıştığını ve masum bir şekilde okula giden çocuğunun kurban gittiğini dile getirdi. Olay sonrasında tehdit mesajları almaya devam ettiklerini ve en kısa sürede faillerin yakalanarak adalete teslim edilmelerini istediklerini söyledi. “Benim çocuğum 15-16 yaşında canice katledildi. Devletimizin bunun cezasını en ağır şekilde vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.