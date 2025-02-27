Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

Olay, Bodrum’un Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Beyhan Benardete’den haber alamayan ailesi ve site yetkilileri, durumu merak ederek jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, Benardete’yi salonda hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iş insanının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan ilk gözlemlerde, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp ya da şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Ancak kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için cenaze, ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi raporunun olayın gizemini çözmesi bekleniyor.

İŞ DÜNYASINDAKİ YERİ VE SPOR HAYATI

Beyhan Benardete, Türkiye’nin en tanınmış golf oyuncularından biri olarak biliniyordu ve iş dünyasında da saygın bir konumda bulunuyordu. Sağlıklı yaşam tarzı ve spor dolu hayatı ile tanınan Benardete’nin aniden vefat etmesi, sevenlerini derinden etkiledi. Yakınları, “Bu beklenmedik kayıp hepimizi şoke etti. Sağlıklı ve aktif bir insandı,” diyerek üzüntülerini aktardı. Benardete’nin ailesi ve yakınları, cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Adli soruşturma ise sürdürülüyor. Otopsi sonuçlarının ardından olayın detayları netlik kazanacak.