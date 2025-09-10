Beyin Gelişimi İçin Küçük Egzersizler

BEYİN VE DÜŞÜNME YOLLARI

Yeditepe Üniversitesi Sinirbilim Doktora Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Aral, beynin farklı düşünme yollarına sahip olduğunu ve bu yolların geliştirilebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Aral, “Beyninizi spor salonuna götürmek için ihtiyacınız olan şey, her gün küçük bir egzersiz” dedi. Beyin gücünü artırmak için pahalı kurslara veya özel cihazlara ihtiyaç olmadığını vurgulayan Aral, “Her gün birkaç dakika ayırarak düşünme yollarını çalıştırmak mümkün” şeklinde konuştu.

DÜŞÜNME BİÇİMLERİ

Prof. Dr. Arzu Aral, düşünme biçimlerini yedi başlık altında özetledi. Bu başlıklar arasında eleştirel düşünme, analitik düşünme, soyut düşünme, yaratıcı düşünme, somut düşünme, yakınsak düşünme ve iraksak düşünme yer alıyor. Her bireyin bu düşünme yollarını kullandığını belirten Aral, “Bu, değişmez bir kader değil” diyerek beynimizin nöroplastisite, yani öğrenme ve deneyim yoluyla kendini yeniden şekillendirme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

BEYİN VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Prof. Dr. Aral, beynimiz ve bağışıklık sistemimiz arasında güçlü bir ilişki olduğuna dikkat çekti. “Stres, uykusuzluk ve yoğun iş temposu, zihinsel performansımızı etkilediği gibi bağışıklık sistemimizi de olumsuz yönde etkiliyor” dedi. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve stres yönetiminin her iki sistemin de sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

DÜZENLİ ÇALIŞMA VE PRATİK İHTİYACI

Prof. Dr. Aral, halk arasında sıkça sorulan “Ben doğuştan böyleyim, değişebilir miyim?” sorusuna dikkat çekerek, “Kısacası, yetenek önemli, ama asıl fark düzenli çalışma ve pratikle ortaya çıkıyor” dedi. Beyninizi güçlendirmek için yapılması gereken egzersizlerin neler olduğunu da sıraladı.

FARKLI DÜŞÜNME EGZERSİZLERİ

Prof. Dr. Aral, eleştirel düşünme için sosyal medya paylaşımlarını sorgulamayı, analitik düşünme için günlük problemler için olası çözümler yazmayı önerdi. Soyut düşünme için farklı perspektiflerden düşünmenin önemini vurguladı. Yaratıcı düşünme için sıradan nesneleri farklı şekillerde kullanmayı hayal etmeyi, somut düşünme için günlük yapılacaklar listesi oluşturmayı tavsiye etti. Yakınsak düşünme için fikirleri karşılaştırmayı, iraksak düşünme için de nesneleri farklı açılardan hayal etmeyi önerdi. Bunun yanı sıra, beslenme ve zihinsel performans arasında bir bağlantı olduğuna dikkat çekerek, omega-3 ve antioksidanların beyin ve bağışıklık fonksiyonlarını desteklediğini söyledi.

Bu bilgiler doğrultusunda dikkatinizi önemli bilgilere odaklayarak öğrenmeyi optimize edebilir, küçük meditasyon veya nefes teknikleri ile stres seviyenizi azaltabilirsiniz.