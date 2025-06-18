Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadın, Bebek Doğdu

BEBEK DOĞDU, CİHAZ KAPATILAMADI

Beyin ölümü gerçekleşen hamile bir kadının yaşam destek cihazı, ABD’nin Georgia eyaletinde 4 ay boyunca kapatılmadı. 31 yaşındaki Adriana Smith, hamileliğinin 9. haftasında beyin pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, yaşam destek cihazının kapatılmasını istese de eyaletteki kürtaj karşıtı yasalar buna izin vermedi. Yasa gereği, fetüsün kalp atışı varsa annenin yaşam destekten alınması kürtaj olarak değerlendirildiği için yasaklandı. Bu sebeple doktorlar, Adriana’yı tam 4 ay boyunca makinelerle hayatta tutmak zorunda kaldı.

BEBEK “CHANCE” DÜNYAYA GELDİ

Geçtiğimiz Cuma günü bebek “Chance”, erken doğumla dünyaya gözlerini açtı. Yoğun bakımda olan bebek için umutlar var ancak sağlık durumu tam olarak bilinmiyor. Adriana’nın yaşam destek cihazının, doğumdan sonra Salı günü kapatılması planlanıyor. Adriana’nın annesi April, “Bebeğin yaşaması için dua ediyoruz. Bu yaşadığımız şey tam anlamıyla bir işkenceydi. Kızımın sadece makineyle nefes aldığını görmek çok acı,” diye açıkladı. Aile, bebeğin beyninde sıvı birikmesi (hidrosefali) olduğunu da paylaşmış durumda. Bu durum, bebeğin kör olabileceği, yürüyemeyebileceği ya da hayatta kalamayabileceği anlamına geliyor. Ancak aile, “Nasıl gelirse gelsin, onu seveceğiz” diyerek bebeklerine sahip çıkacaklarını belirtti.

KİMLİK OLGUSU VE YASAL MEVZUAT

2022 yılında Georgia’da yürürlüğe giren yasa, gebeliğin 6. haftasından itibaren kalp atışı duyulursa kürtajı yasaklıyor. Adriana’nın beyin ölümü gerçekleşmiş olmasına rağmen, doktorlar yasayı ihlal etmemek adına yaşam desteğini kapatamadı. Bazı hukuk uzmanları, yasaların bu tür durumları yeterince kapsamadığını savunuyor. Eyaletin başsavcısı, “Bu durumda cihazı kapatmak kürtaj sayılmaz,” diyerek hastanenin yanlış yorum yaptığını öne sürdü. Daha önce benzer bir durum, 2014 yılında Teksas’ta Marlise Munoz adlı bir kadın için yaşanmıştı. O dönemde de yasalar nedeniyle cihaz kapatılmamış ama eşi mahkemeye başvurarak kazandı ve cihazlar kapandı.

Bu olay, ABD’de kürtaj yasalarının karmaşık ve tartışmalı yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Ailenin kararı elinden alındı, genç bir anne makinelerle hayatta tutuldu ve bebeği belirsizlik içinde doğdu.