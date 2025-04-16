Beykoz Başkan Yardımcısı Gül Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, belediyeye yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç amaçlı örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından başlatılan bir soruşturma nedeniyle tutuklandı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 kişi, aynı suçlamalarla tutuklanmıştı. Peki, Fidan Gül’ün tutuklanma nedeni nedir?

GÜL’ÜN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Köseler’in tutuklanmasının ardından yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra, Gül hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlaması doğrultusunda yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Gül bu kararın ardından gözaltına alındı ve ev ile iş yerlerinde arama yapıldı. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra, savcılık Gül’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Gül hakkında tutuklama kararı verdi.

Fidan Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı davada da sanıklar arasında bulunuyor. Gül hakkında, İmamoğlu gibi 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu davanın bir sonraki duruşması ise 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek.