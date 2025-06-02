Beykoz Başsavcısı Veda Yemeği Düzenledi

BİR VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bilecik Valiliğine atanan Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer için bir veda yemeği organize etti. Yemek, Riva’da yer alan Bozdağ Film Platoları’nda gerçekleşti. Duman ve Sözer’in yanı sıra, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akar, Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Gürzel ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da bu anlamlı buluşmada yer aldı.

SÖZER’DEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Etkinlikte söz alan Sözer, Beykoz’da görev yapmanın getirdiği mutluluğu hissettiğini ve ilçe halkına hizmet etmekten duyduğu onuru dile getirdi. Sözer, “Dirilişten kurtuluşa giden, Osmanlının kuruluşunda başkentlik yapan bu aziz şehre atanmak, ayrı bir mutluluk.” şeklinde konuştu.

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Başsavcı Duman, Bilecik Valiliğine atanan Sözer ile birlikte çalışmanın kendisine gurur verdiğini belirtti. Program sayesinde Faik Oktay Sözer’e çeşitli hediyelerin sunulduğu bir etkinlik gerçekleştirilirken, sonunda dua okundu.