Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel İstifa Etti. Kendi Açıklamasında Suçlamaları Reddetti

İSTİFA GÜNDEMİ

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in istifası, kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Gürzel’in kimliği ve görevinden ayrılma sebepleri merak konusuyken, bu beklenmedik durum bölgedeki vatandaşlar ve siyasiler arasında ilgi uyandırdı. Konuyla ilgili detaylar haberin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL’İN PROFİLİ

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olup, kimyager unvanını aldı. Eğitiminin ardından Londra’da dil eğitimi aldı ve özel sektörde ithalat ve ihracat alanlarında uzmanlık yaptı. Siyasete, CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım atan Gürzel, üç dönem boyunca Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevi yürüttü. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi üyeliği, “Evimiz Beylikdüzü” ve “Elele Yaşam” projelerinde kurucu üye olarak yer aldı. Gürzel, aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin de üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

İSTİFA AÇIKLAMASI VE SEÇİM SÜRECİ

Gürzel, Salı günü CHP’den istifa ettiğini sosyal medya platformu X üzerinden yapılan yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamasında, “Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP’li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.” dedi. Süreç, 10 Mart Pazartesi günü Belediye Başkan Vekili olarak seçilmesi ile devam etti. Gürzel, Beykoz Belediyesi’ndeki seçimde 31 meclis üyesinin oy kullandığı oylamada 18 oy alarak, 13 oyda kalan Sadullah Hasanoğlu’nun önüne geçti. Ayrıca 2024 yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Beykoz Meclisi’ne seçildi.

AÇIKLAMALAR VE DURUM GÜNCELLEMELERİ

“Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur,” diyerek, kamuoyunu bilgilendirdi. Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilk olarak tahliye edildi, ancak daha sonra yeniden tutuklandı. 4 Eylül Perşembe günü Alaattin Köseler ile birlikte 12 tutuklu sanık, duruşmanın üçüncü gününde mahkeme kararıyla tahliye edildi. Fakat 6 Eylül Cumartesi günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itiraz etti ve talebi kabul edildi. Aynı gün hakim karşısına çıkan Köseler ile özel kalem müdürü Veli Gümüş yeniden tutuklandı.