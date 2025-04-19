Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihale fesat karıştırma soruşturması çerçevesinde, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında bir gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan Gül’ü gözaltına almak üzere evine gittiğinde kapıyı, belediyedeki özel güvenlik personeli olarak görev yapan ve “gölge başkan” olarak adlandırılan Bilgehan Murat Miniç açtı. Fidan Gül, gözaltında alındı ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTI OPERASYONU

Polisin Fidan Gül’ün evinde gerçekleştirdiği aramada, 3 telefon ve 1 tablet ele geçirildi. Ayrıca Gül’ün yatak odasında yapılan incelemede 20 bin TL ile 9 bin 800 dolar, toplamda 393 bin 500 TL tutarında nakit para bulundu. Bu paralar ve elektronik cihazlar, polis tarafından tutanak altına alınarak el konuldu. Bilgehan Murat Miniç’in evinde de paralar bulundu; yatak odasındaki çekmecede 59 bin TL, 20 bin 678 dolar ve 250 euro olmak üzere toplamda yaklaşık 860 bin TL para tespit edildi. Miniç, bu paraların kendisine ait olduğunu belirtirken, polis bu paralara da el koydu.

FİDAN GÜL’ÜN İFADESİ

Fidan Gül’ün tutuklanmasının ardından ifadesi ortaya çıktı. Gül, “İhaleye fesat karıştırma” suçlamalarını Alaattin Köseler’e atarak, “Başkan, bir önceki dönemde ihale alan şirketlerle çalışmamızı yasakladı. Geriye dönük ihale teklif etti fakat uygun bulmadığımızdan kabul etmedik. Yerel seçim sonrası tüm ihaleler usulsüzdür. Bu nedenle vicdanen rahatsızım. Kamu zararı oluştuğu kanaatindeyim” dedi.

AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

Fidan Gül’ün ifadeleri sonrası tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in avukatı Çiğdem Kezer, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fidan Gül’ün yaptığı iddiaların mesnetsiz olduğunu belirten Kezer, “Fidan Gül’ün mesnetsiz iddiaları, suçtan kurtulmaya yönelik bir algı yaratma çabasından ibarettir. Kamuoyunun malumudur. Somut delille desteklenmeyen, tamamen şahsi ve soyut iddialara dayanan bu beyanların ceza yargılamasında hükme esas alınamayacağı açıktır” şeklinde ifadelerde bulundu. Olayın yankıları devam etmekte.