Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı

BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN TALİMAT

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de dahil olduğu 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, 17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.

KÖSELER’İN TUTUKLULUK DURUMU

Alaattin Köseler hakkında tutuklama kararı alındı mı? Köseler’in tutuklama sebebi ne? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat’ta Köseler ve 20 diğer şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde sorguya çekildi. Soruşturma çerçevesinde dün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 22’ye yükseldi. Belediye Başkanı Köseler ve 17 kişi için ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’dan tutuklama talep edildi.

KÖSELER’İN İFADESİ VE TUTUKLAMA SONUCU

Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla sabah saatlerinde savcılıkta ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve bu süreç sonucunda tutuklandı.