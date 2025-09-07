Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Yeniden Gözaltına Alındı

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, bu itiraza olumsuz yanıt verirken, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama talebini kabul etti. Bu gelişmenin ardından polisler, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden alarak yeniden gözaltına aldı. Savcılık ayrıca, Köseler ile birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tahliyesine de itiraz etti ve bu kişilerin tutuklanmasını istedi.

İTİRAZIN GEREKÇESİ

Savcılık, itirazında suçun vasıf ve mahiyetinin yanı sıra, delillerin henüz tamamının toplanmamış olmasını gerekçe gösterdi. Bu nedenle, bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirinin yetersiz kalabileceğini belirtti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLİYOR

Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak, “18. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozdu. Beykoz Belediye Başkanı şu anda evinden alınarak yeniden cezaevine gönderiliyor” ifadelerini kullandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Köseler’in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetse de 18. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kabul etti. Mahkeme heyeti, Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar vererek kendisini hakim karşısına çıkardı.