Beykoz Belediye Başkanı Köseler Tahliye Oldu

İDDİANAME VE SUÇLAMALAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında yürütülen ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme’ suçlarından yapılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Köseler’in ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma’, ‘Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için ise çeşitli suçlardan değişen hapis cezası oranları önerildi.

DURUŞMA VE SAVUNMALAR

Sanıklar, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda Alaattin Köseler’in de bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, toplam 26 sanık, savunmalarını yaptı.

TAHLİYE TALEPLERİ

Savunmaların sona ermesinin ardından duruşma savcısı mütalaasını sundu. Sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamını talep eden savcı, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in ise tutuklanmasını istedi.

KÖSELER’DEN AÇIKLAMALAR

Mütalaaya karşı savunma yapan Alaattin Köseler, “Belediye 2012 ile 2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Ancak 2022 ile 2024 yılları arasında teftiş yapıldı. Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın mevcut iktidarla da ilgisi yoktur. Bu kadar insan burada, belirsiz bir bağlantısı yoktur. Fidan Gül konusunda, söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi’ne doğrudan başkan yardımcısı atayamazdım. Önce müdürlük verdim. Parti içinden, ‘Başkan yardımcısı olmazsa’ gibi telefonlar aldım. Sonrasında yoğurt yiyişini görmek için atama yaptım” dedi.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, savunmaları dinledikten sonra dosya kapsamındaki tutuklu sanıkların, aralarında Alaattin Köseler’in de bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma bir sonraki tarihe ertelendi.