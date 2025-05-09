Beykoz Belediye Meclisi Toplandı. Kaçak Yapı İddiası Tartışıldı. ADD’ye Arazi Tahsisi Eleştirildi. Ücret Tarifeleri Yeniden Belirlendi. Otopark Ücretleri Yükseldi. Sosyal Tesisler İçin Zam Yapıldı

BİRİNCİ PARAGRAF: MECLİS TOPLANTISI VE KAÇAK YAPILAR İDDİASI

Beykoz Belediye Meclisinde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının kaçak yapılara kapı numarası verilmesiyle ilgili soruşturması ve plaj, mesire alanı kullanımı ile otopark ücretlerine yapılan artışlar üzerinde duruldu. Mayıs ayının üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu eşliğinde belediyenin hizmet binasında yapıldı. Toplantıda, AK Parti’nin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu kaçak yapıların kapı numarası alması üzerine hazırlanan soru önergesi görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, basında, imarsız ve yapı kayıt belgesi uygulanmayan çok sayıda yapıya kapı numarası verilmesi ve bunun sonucunda haksız kazanç sağlandığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti. Deliak, önergesinde, “31 Mart seçimleri sonrası CHP’li Beykoz Belediyesi tarafından kapı numarası verilen yapı sayısı kaçtır? Bunların içerisinde kapı numarası alma koşullarına sahip olmayan yapı var mıdır? Bu şekilde yapı varsa kaç adettir?” şeklinde sorular yöneltti.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç, önergeye ilişkin açıklamasında, “Bu dönemde 346 adet kapı numarası verilmiştir. Üç ayrı yöntemle verildi bu kapı numaraları. Yapı kayıt belgesi, çiftçi kayıt sistemi ve 2006 yılı öncesi uydu görüntüleriyle. Sayı 346’dır. Ayrıca 191 adet de kapı numarası bağımsız bölüm olarak tahsis edilmiştir.” dedi. Önerge oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına gönderildi.

ÜÇÜNCÜ PARAGRAF: ADD’YE YER TAHSİSİ

Ak Parti Grup Başkanvekili Deliak, gündem maddesi arasında yer alan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile öğrencilere yönelik etkinlikler için 25 yıllık işbirliği protokolü yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi önerisine değindi. Deliak, İstanbul Medipol Üniversitesine yakın, Göksu Evleri civarındaki mülkiyeti Beykoz Belediyesine ait 2,8 dönümlük yeşil alanın yurt yapılması amacıyla ADD’ye tahsis edilmesi hakkında eleştirilerde bulundu. Arazide çok sayıda ağaç bulunduğunu belirten Deliak, ağaçların kesileceğine tepki gösterdi. Daha önce bazı vakıf ve derneklere yapılan tahsislerin iptalini hatırlatarak, herhangi bir dernekle ilgili ön yargıları olmadığını belirtti. Deliak, sözlerine şöyle devam etti: “Ama belli ki sizin var. Yani size göre iyi dernekler, vakıflar var, iyi olmayan dernekler, vakıflar var. Bu ayrımcılığı biz yapmıyoruz. Belli ki bu teklifi getirenler yapıyor.”

DÖRDÜNCÜ PARAGRAF: ÖĞRENCİ YURDU İHTİYACI

Deliak’a yanıt veren CHP’li Gökhan Taneri Vural, Beykoz’da öğrenci yurtlarına ihtiyaç bulunduğunu belirtti ve protokolün şartlı bağış olması nedeniyle ADD ile yapıldığını ifade etti. Gündem maddesi, komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

BEŞİNCİ PARAGRAF: ÜCRETLERDE YENİ DÜZENLEMELER

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün plaj, mesire alanı gibi sosyal tesisleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü işlemleri hakkında 2025 yılı ek ücret tarifesi üzerine Tarife Komisyonu raporu da meclis gündemine alındı. CHP’li Gülsüm Yılmaz, rapora Beykoz Kart kullanıcılarına yüzde 25 indirim maddesi eklenmesini talep etti. AK Partili Meclis üyesi Serkan Şahin, ocak ayında yapılan artış kalemlerinin üzerine birçok kaleme ek zammın geldiğini vurguladı. Beykozluların tadilat ve finansman sorunları nedeniyle kapalı kalan sosyal tesislere yüksek oranda zam yapıldığını belirtmekle birlikte, “Örneğin sosyal tesislerimize, mesire alanlarımıza, plaj girişinde kişi başı ücreti 30 lirayken yüzde 333 zamla kişi başı giriş 100 liraya çıkarıldı.” şeklinde konuştu.

ALTINCI PARAGRAF: İNDİRİM TARTIŞMALARI

Otopark ücretlerinin 100 liradan 310 liraya yükseldiğini vurgulayan Şahin, aynı yıl içerisinde bu tesislere ikinci kez zam yapılmasının ve üzerine yüzde 25 indirim önerisinin sunulmasının tutarsız olduğunu belirtti. Yıllık tarife değerlendirmesi yapmanın doğal olabileceğini kabul eden Şahin, ancak yapılan bu zamların mantığını sorguladı. Şahin’e cevap veren CHP’li Gülsüm Yılmaz, ülke genelindeki ekonomik durumu hatırlatarak, “Bir koli yumurta kaç lira onu söylesene? Bir ekmek kaç lira, dolar, petrol fiyatları uçmuş.” dedi. Şahin, konuyu çevirerek, “Artan maliyetler var, ‘Yumurta kaç lira olmuş?’ diyorsunuz. Biz otoparktan bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

YEDİNCİ PARAGRAF: SON DURUM VE YENİ İHALELER

AK Parti grubunun yüzde 43’lük zam yapılmasına ilişkin önergesi oy çokluğuyla reddedildi ve gündem maddesi komisyondan geldiği gibi kabul edildi. Beykoz Belediyesi’nin Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden kiralayarak 2021’de yeniden ihya edilen Hafız Mehmet Efendi Tekkesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine beş yıl süreyle bedelsiz ofis tahsisiyle ilgili madde ise komisyona iade edildi.