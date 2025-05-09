Beykoz Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı

KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ SORUŞTURMA TARTIŞILDI

Beykoz Belediye Meclisi, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının kaçak yapılara kapı numarası verilmesiyle ilgili başlattığı soruşturmaya dair görüş alışverişinde bulundu. Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu’nun başkanlığında, belediyenin hizmet binasında gerçekleştirilen oturumda bu konu gündeme geldi. AK Parti, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin önerge verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, basında imarsız ve yapı kayıt belgesi bulunmayan yapılar için kapı numarası verildiği yönünde iddiaların bulunduğunu ifade etti. Deliak, önergesinde “31 Mart seçimleri sonrası CHP’li Beykoz Belediyesi tarafından kapı numarası verilen yapı sayısı kaçtır? Bunların içerisinde kapı numarası alma koşullarına sahip olmayan yapı var mıdır? Bu şekilde yapı varsa kaç adettir?” sorularını yöneltti.

KAPILARIN SAYISI AÇIKLANDI

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç, önergeye yanıt vererek, “Bu dönemde 346 adet kapı numarası verilmiştir. Üç ayrı yöntemle verildi bu kapı numaraları: yapı kayıt belgesi, çiftçi kayıt sistemi ve 2006 yılı öncesi uydu görüntüleriyle. Sayı 346’dır. Ayrıca 191 adet de kapı numarası bağımsız bölüm olarak tahsis edilmiştir.” dedi. Soru önergesi, oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına sevk edildi.

ADD’YE YER TAHSİSİ KARARI ALINDI

AHmet Deliak, gündemdeki Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile öğrencilere yönelik etkinlikler için 25 yıl süreli işbirliği protokolü yapılması teklifine ilişkin söz aldı. Deliak, ADD’ye yurt yapmak üzere, mülkiyeti Beykoz Belediyesine ait 2,8 dönümlük alanın tahsisini eleştirdi. Arazide çok sayıda ağaç bulunduğunu belirterek, bu ağaçların kesilmeyecek olması gerektiğini savundu. Deliak, daha önce yapılan tahsislerin iptal edildiğini hatırlatarak, “Sizin iyi dernekler ve vakıflar olduğunuza dair bir ön yargınız var gibi görünüyor. Bu ayrımcılığı biz yapmıyoruz. Bunu yapanlar belli.” dedi.

CHP’li Gökhan Taneri Vural, Beykoz’da öğrenci yurdu ihtiyacının bulunduğunu ve protokolün şartlı bağış olması nedeniyle ADD ile yapıldığını aktardı. Gündem maddesi, komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.

PLAJ VE OTOPARK ÜCRETLERİ ÜZERİNDE TARTIŞMA

Mecliste ayrıca İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün plaj, mesire alanı gibi sosyal tesislerin ek ücret tarifesi konusunda Tarife Komisyonu raporu görüşüldü. CHP’li Gülsüm Yılmaz, raporun Beykoz Kart kullanıcılarına yüzde 25 indirim içermesi önerisini getirdi. AK Partili Serkan Şahin, ocak ayında yapılan zamların ardından birçok kaleme bir kez daha zam yapıldığını belirtti. Sosyal tesislerin kapalı olduğu dönemlerde yapılan ciddi zamları eleştiren Şahin, plaj giriş ücreti örneğiyle, “Daha önce kişi başı ücreti 30 lirayken bu yüzde 333’lük zamla 100 liraya çıkarıldı.” diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz, Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullara dikkat çekerek, “Bir koli yumurta kaç lira onu söylesene?” şeklinde bir yanıt verdi. Şahin, bu durumu eleştirerek, otopark giriş ücretinin artışının gündemde olduğunu ifade etti. AK Parti grubunun, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43’lük zam yapılmasına ilişkin teklifi oy çokluğuyla reddedilirken, gündem maddesi komisyondan geldiği gibi kabul edildi. Beykoz Belediyesi tarafından Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden kiralanan ve 2021’de yeniden ihya edilen Hafız Mehmet Efendi Tekkesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bedelsiz ofis olarak tahsisine ilişkin madde ise komisyona iade edildi.