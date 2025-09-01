Beykoz Belediye Meclisinde Maaş Gecikmesi Tartışıldı

BELEDİYE PERSONELİNİN MAAŞ ÖDEMELERİ GÜNDEME GELDİ

Beykoz Belediye Meclisi’nde, son aylarda belediye personelinin maaşlarının parça parça ödenmesi ve ikramiye alacaklarının ödenmemesi konusu öne çıktı. Eylül ayının ilk birleşimi, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in yönetiminde, belediyenin hizmet binasında gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, toplantıda yaptığı konuşmada, Beykoz Belediyesi’nin ekonomik durumu nedeniyle son ay personel maaşını bile ödemekte zorlandığını belirtti. Deliak, “Ödemeler parça parça gecikmeli yapılıyor, ikramiye alacakları da ödenmiyor” dedi.

GEÇMİŞTEN GELEN PROBLEMLER

Deliak, mevcut yönetimin 1,5 yıl içinde önemli bir hizmet sağlamadığını, var olan hizmetleri de kısıtladığını dile getirdi. “Belediye 2025 yılının ilk 6 ayında gelir gider tablosunda 1 milyara yakın açık vermiştir. Tarihte ilk kez belediyenin başkanlık makamına haciz memurları gelmiştir” ifadelerini kullandı. Böyle bir ortamda, belediyenin 46 milyonluk kültür sanat ihalesi yaptığını belirten Deliak, “Kültür sanat faaliyetlerine karşı değiliz ancak çalışanların maaşları öncelikli olmalıdır” dedi. Deliak, tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de yönetimi eleştirdiğini hatırlatarak, “Köseler, mektuplarında vekil başkanımıza ağır eleştirilerde bulunmaktadır. Beykoz, tutuklu başkan ile vekil başkan arasında bu kadar ayrışan tek ilçe” diye konuştu.

BELEDİYENİN MEVCUT DURUMU

Deliak, Beykoz ile ilgili son dönemde ortaya çıkan olumsuz durumların “kendilerini utandırdığı” belirtti. CHP Meclis Üyesi Murat Uzun ise eleştirilere yanıt verirken, geçmiş dönemden kalan borçlar ve haciz işlemleri ile olumsuz hava koşullarının etkisini dile getirdi. “Turizm işletmelerimizde gelir kaybı yaşandığı için personel maaşları gecikmeli ve taksitli yatırılıyor” diye açıklamada bulundu. Uzun, belediyenin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali’nde yaşanan trajik bir olaya da değinerek, festival sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim B. için taziyede bulundu.