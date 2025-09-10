Beykoz Belediyesi’nde İstifa Olayları Şiddetli!

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE HAREKETLİ GELİŞMELER

Beykoz Belediyesi’nde son günlerde oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. Bu istifanın ardından, bugün iki CHP’li meclis üyesi daha istifalarını duyurdu.

İKİ CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Başkan Vekili Gürzel’in CHP’den istifasının ardından, Beykoz Belediyesi Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Murat Uzun istifa açıklamasında, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile yönetimine eleştirilerde bulundu ve “Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir” şeklinde ifadelerde bulundu. Uğur Gökdemir ise, CHP tarafından yalnız bırakıldığını belirtti.

CHP İLÇE YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Murat Uzun, istifasında, “31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz’un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir” dedi. İlçe örgütünün arka planda bazı meclis üyeleriyle iş birliği yaptığını öne süren Uzun, sözlerine şu şekilde devam etti: “Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi grubu bölmüş, ortak akıl ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz’un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz’a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir.” Uzun, konuşmasının sonunda “Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaatidir” diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini ve halkın iradesini öncelikle sıkı bir çizgide yoluna devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu toplamda 26 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda, Köseler ve diğer sanıkların ihaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yargılanmaları devam ediyor. Tutukluluk halleriyle ilgili duruşma savcısı, Alaattin Köseler ve bazı sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti.

Mahkeme ise, bazı sanıkların tahliye edilmesine karar vermişken, Alaattin Köseler için tutuklama kararı verildi. Mahkeme, savcılığın itirazını kabul ederek Köseler’in yeniden tutuklanmasına hükmetti. Köseler bu gelişme ile birlikte tekrar cezaevine gönderildi.

BAŞKAN VEKİLİ GÜRZEL’İN İSTİFASI

Alaattin Köseler’in tutukluk durumu sonrası onun yerine Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili olarak Özlem Vural Gürzel seçimle göreve geldi. Ancak Gürzel, kısa bir süre sonra partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabı üzerinden bu durumu duyuran Gürzel, kendisine yönelik uygulanan hakaret ve cinsiyetçi söylemlerden bahsederek, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır” dedi. Ayrıca, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sunamayacağına karar verdiğini vurguladı.