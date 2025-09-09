Beykoz Belediyesi’nde İstifa Süreci Devam Ediyor

CHP’DE DEVAM EDEN YAPRAK DÖKÜMÜ

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. Gürzel, bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kendisine yönlendirilen hakaretler ve cinsiyetçi söylemlerden bahseden Gürzel, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” şeklinde konuştu.

YALNIZLIK DUYGUSU

Gürzel, partisinin kendisini yalnız bıraktığını vurgulayarak, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sunamayacağına dikkat çekti. Özlem Vural Gürzel’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru, dikkat çekici bir gelişme oldu.