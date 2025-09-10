Beykoz Belediyesi’nde İstifalar Devam Ediyor

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE İSTİFA DALGASI

Beykoz Belediyesi’nde son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bunun akabinde, iki CHP’li meclis üyesi daha partiden ayrıldıklarını açıkladı.

İKİ CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Özlem Vural Gürzel’in istifası sonrasında Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, CHP’den ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu. Uzun, istifa açıklamasında CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile yönetimine eleştiriler yönelterek, “Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” sözlerini kullandı. Gökdemir ise CHP tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.

İSTİFA VE TEPKİLER

Meclis Üyesi Murat Uzun’un istifa açıklamasında, “31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz’un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” dedi. Uzun, süreç içerisinde ilçe örgütünün arka planda iş çevirdiğini belirterek, “Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak akıl ve dayanışmayı yok etmiştir.” ifadelerini kullandı.

KÖSELER’İN SUÇLAMALARI VE TUTUKLAMALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar ile karşı karşıya kalmıştı. Duruşma savcısı, beş sanığın tutukluluk hallerinin devamı, bir sanığın ise tutuklanmasını talep etmişti.

YENİ TUTUKLAMA VE GÜRZEL’İN AÇIKLAMALARI

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesi konusunda savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı alındı. Köseler’in yerine seçilen Özlem Vural Gürzel, aylar sonra partisinden istifa etti. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, maruz kaldığı hakaretler ve cinsiyetçi söylemlere dikkat çekerek, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” ifadelerini kullandı. Gürzel, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sağlayamayacağını vurguladı.