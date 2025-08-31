Beykoz Çayır Festivali’nde Elektrik Çarpması

CENAZE TÖRENİ İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİ

Beykoz Çayır Festivali’nde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İbrahim Burgaz’ın (18) cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yuşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olay, dün akşam saat 18.00 civarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi’nde gerçekleşti. İbrahim Burgaz, yakınına ait dondurma standında çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burgaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülen Burgaz’ın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

İHMAL VE AĞIR ACILAR

Hayatını kaybeden İbrahim Burgaz’ın ağabeyi Resul Burgaz, “Burada bir ihmalkarlık söz konusu. Yaşadığımız şey çok ağır bir can kaybı. Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için ilgili kurumlardan adli süreçte gereken şeyin yapılmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Artık üzerine gereğinden fazla düşülsün istiyoruz. Bir annenin yüreğine ateş düştü. Bir ağabeyin yüreğine ateş düştü. Düğün yapmanın planını yaparken evimizden cenaze çıkıyor. Hayatımız yarım kaldı. Söylenecek bir söz yok. Buradaki ihmalkarlık göz önünde. Kardeşim için 35 dakika sonra ambulans gelmiş. Müdahale yapıldığında zaten ölmüş durumdaydı” ifadelerini kullandı.

AMBULANS İHMALİ VE İTFAİYEYE DİKKAT

Ailenin yakını Ersay Gündoğdu, “Rahmetli İbrahim Burgaz’ın manevi ağabeyi sayılırım. Çok güzel bir çocuktu, melek bir insandı. Mahallede çok sevilen bir kardeşimizdi. Elzem bir kaza sonucu rahmetli oldu. Ancak bu konuda suçlu olarak Beykoz Belediyesi gösterilebilir. İki gün önce Beykoz Şehir Festivali’nde yangın çıkmıştı. İbrahim, yakınlarının yanında yardımcı olarak çalışıyordu. Yangından sonra orada su birikintisi oluştu. Elektrik kaçağı söz konusuymuş. Dondurmacılar çayıra dondurma tezgahı kurmuştu. İbrahim yemek alırken bir anda elektrik akımına maruz kalmış. Yanındaki arkadaşına yardım istemiş ama yardımcı olamamış. 10-15 saniyelik bir olayda yaşanan bu trajedi sonrası ambulansın geç gelmesi büyük bir ihmalkarlık” dedi.