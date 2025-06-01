Beykoz’da Araç Dereye Uçtu: 1 Yaralı

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Beykoz’da, sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil dereye düştü ve bu kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Ayrıca, sürücünün olay yerinden kaçtığı bilgisi alınırken, kaza 00.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde yaşandı.

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Seyir hâlindeki 34 TC 5377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşarak dereye düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobilde bulunan yolculardan U.Ö. yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada otomobilin sürücüsünün T.A. olduğu öğrenildi. Sürücünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.