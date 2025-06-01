Haberler

Beykoz’da Araç Dereye Uçtu: 1 Yaralı

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Beykoz’da, sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil dereye düştü ve bu kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Ayrıca, sürücünün olay yerinden kaçtığı bilgisi alınırken, kaza 00.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde yaşandı.

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Seyir hâlindeki 34 TC 5377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşarak dereye düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobilde bulunan yolculardan U.Ö. yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada otomobilin sürücüsünün T.A. olduğu öğrenildi. Sürücünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada, emniyet kemeri takmayan 9 yaşındaki çocuk, çarpışan otomobilden savruldu. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı.
Haberler

Kurban Bayramı’nda Ücretsiz Geçiş Olanakları

Kurban Bayramı nedeniyle, KGM'nin denetimindeki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.