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Beykoz’da Ceset Bulundu, Hüseyin Karakuş’a Ait

HAYVANLARINI OTLATAN KİŞİ CESET BULDU

Beykoz Elmalı Barajı çevresinde 17 Haziran’da hayvanlarını otlatan bir kişi, su kenarında bir ceset görerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin ortaya konması amacıyla Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

HÜSEYİN KARAKUŞ’UN CENAZESİ BULUNDU

Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından cesedin 19 Mayıs’tan bu yana kaybolan Hüseyin Karakuş’a ait olduğu tespit edildi. Karakuş’un, nişanlısının başka bir kişiyle evlenmesi sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadığı ve uyuşturucu madde kullandığı iddia ediliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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