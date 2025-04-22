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Beykoz’da Depo Yangını Söndürüldü

BEYKOZ’DA YANGIN ÇIKTI

Beykoz’da, inşaat malzemeleri deposunda bir yangın meydana geldi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 01.15 civarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir depoda başladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, deposunda inşaat malzemeleri bulunan bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi intikal etti. Ekipler, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının nedenine dair ise polis inceleme başlattı.

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