Beykoz’da Drift Yapan Sürücü Ceza Aldı

BİLİNÇSİZ SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA

Beykoz’da bir sürücünün yolu kapatarak drift yapmasının ardından, 57 bin 826 lira para cezası kesildi ve ehliyeti 2 ay süreyle alındı. Söz konusu olay, sürücünün drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşması sonrasında dikkat çekti. Bu durum üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, tedbir almak için harekete geçti.

HIZLI İNCELEME VE TESPİT

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, hem araç hem de sürücü hızlıca belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; ‘alkollü araç kullanmak’, ‘drift yapmak’ ve ‘görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak’ gibi maddelerden toplamda 57 bin 826 lira idari para cezası kesildi. Bunun yanı sıra, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulması kararı alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi doğrultusunda “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. Olay, sürücünün dikkatsiz davranışlarının ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda bir kez daha uyarıda bulunuyor.