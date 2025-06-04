Beykoz’da Fenalaşan Sürücü Kilitli Kaldı

FENALAŞAN SÜRÜCÜ KİLİTLİ KALDI

Beykoz’da seyir halinde bulunduğu sırada aniden fenalaşan bir sürücü, otomobilinin içerisinde kilitli kalmasıyla panik anları yaşandı. Diğer sürücüler durumu fark ederek, fenalaşan kişiye yardımcı olmaya çalıştı. Bu anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti.

DURUMU FARK EDENLER YARDIM ETTİ

Yolda ilerlerken fenalaşan sürücü, otomobilini yolun sol şeridinde durdurdu. Sürücünün bu durumu gören diğer araç sürücüleri, hemen yardım için aracın yanına koştu. Ancak, fenalaşan kişi kapıların kilitli olması nedeniyle araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, aracın kapısını açmayı başardı. Sağlık ekibi olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, fenalaşan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.