beykoz-da-geri-manevra-yapan-tanker-devrildi

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Kaza, Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Caddede geri manevra yapan Ö.S. idaresindeki 34 BHD 713 plakalı su tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda park halindeki bir hafif ticari araç ve bir kamyona çarparak devrildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARALILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri intikal etti. Tanker içerisinde sıkışan sürücü Ö.S., itfaiye ekiplerince kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

TRAFFİK VE YOL DURUMU

Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapandı. Devrilen tankerin kaldırılma çalışmaları ise devam ediyor.