Beykoz’da İstifalar Devam Ediyor

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ İSTİFA ETTİ

CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan sonra partide başka bir istifa yaşandı. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam yaptığı açıklamada CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, partisinden yeterli destek bulamadığını belirterek, “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Beykoz halkı ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri tarafından desteklendiğini vurguladı: “Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELİYOR

Gürzel’in istifasının akabinde, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Köseler, “Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’YE KATILMA İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Gürzel’in istifası sonrası gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından denetiminde Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. Burhan, “Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir” dedi. Öte yandan, Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine Instagram hesabından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Yolumuz uzun” notunu düşmüş ve kalp emojisi eklemişti.