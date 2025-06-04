Beykoz’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Beykoz’da bir kamyon virajı alamayarak devrildi ve sürücüsü yaralandı. Beykoz Belediyesi’ne ait olan 34 MTA 757 plakalı kamyon, Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağında meydana gelen olayda devrildi. Bu kazada, katı atık taşıyan kamyonun sürücüsü yaralanma yaşadı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, Riva sapağını trafiğe kapatırken yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kazaya karışan kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından, trafik akışı tekrar normale döndü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.