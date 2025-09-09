Beykoz’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı

BEYKOZ’DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Beykoz’da inşaat molozları taşıyan hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 15.30 civarında Beykoz Elmalı Yolu Sokak üzerinde gerçekleşti. 06 FY 0774 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yola devrildi.

KAZA SONRASI GEREKEN YARDIM GÖNDERİLDİ

Devrilme sonucunda yaralanan sürücü için ihbar yapıldı ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu ve devrilen kamyonun kaldırılması için çalışmalar başladı.