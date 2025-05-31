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Beykoz’da Kayıp Hüseyin Karakuş Aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Beykoz’da 19 Mayıs günü evinden ayrılan ve o günden beri kayıp olan Hüseyin Karakuş için yoğun arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. 38 yaşındaki Karakuş’un en son görüldüğü yerin Beykoz’daki ormanlık alan olduğu belirlendi. Kayıp ihbarı üzerine, ailesi durumdan endişe duydu ve resmi makamlara başvurdu.

ELMALI BARAJI’NDA SU ALTINDA ARAMA

Arama çalışmalarına itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katılıyor. Bugün sabah saatlerinde ise itfaiye dalgıç ekipleri ve AFAD’ın su altı arama ekipleri, Elmalı Barajı’nda arama yapmaya başladı. Hüseyin Karakuş’u bulmak için ekiplerin çabaları sürüyor.

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