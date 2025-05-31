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Beykoz’da Kayıp Hüseyin Karakuş Aranıyor

KAYBOLAN HÜSEYİN KARAKUŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Beykoz’da 12 gündür kayıp olan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş’u bulma çalışmaları sürüyor. Fatih Mahallesi’ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Karakuş’tan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORMANLIK ALANA YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Karakuş’un evinden çıktıktan sonra ormanlık alana doğru yürüdüğü belirlendi. Ayrıca, buradayken sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı da tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA BÜYÜK DESTEK

Hüseyin Karakuş için ormanda ve yakınındaki Elmalı Barajı’nda kapsamlı arama çalışmaları yürütülüyor. AFAD’ın koordinesinde gerçekleştirilen bu çalışmalara UMKE, itfaiye ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ilçe belediyesi ekipleri de destek veriyor.

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