Beykoz’da Kayıp Karakuş Aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Beykoz’da 13 gündür kayıp olan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş’u bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Karakuş, 19 Mayıs sabahında Fatih Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ekipler, Beykoz ormanlarında ve çevresindeki Elmalı Barajı’nda yoğun bir arama yapıyor.

KAYIP İHBARI YAPILDI

Afad koordinasyonundaki arama faaliyetlerine UMKE, itfaiye, bazı STK’lar ve ilçe belediyesi ekipleri katılıyor. Hüseyin Karakuş’un ailesi, kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde, bölgedeki kamera görüntüleri sayesinde Karakuş’un evinden ayrıldıktan sonra ormanlık alana yürüdüğü ve buradan sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı tespit edildi.