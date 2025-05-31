Beykoz’da Kayıp Şahıs İçin Aramalar Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir şahıs için arama faaliyetleri sürmekte. 19 Mayıs tarihinde Çavuşbaşı Mahallesi’ndeki evinden çıkan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş’tan yakınları o günden beri hiçbir iz bulamadı. Kayıp ihbarı yapılan şahsın en son Beykoz ormanlık alanı yakınlarında görüldüğü belirlendi.

ÇEŞİTLİ KURULUŞLARDAN DESTEK

Bu durumun ardından, itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ormanlık alanlarda arama çalışmaları gerçekleştirildi. Bugün sabah saatlerinde ise itfaiye dalgıç ekipleri ve AFAD su altı arama ekipleri Elmalı Barajı’nda arama faaliyetlerine katıldı. Hüseyin Karakuş’u bulmak için yürütülen arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte.