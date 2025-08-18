Haberler

Beykoz’da Kaza, 4 Kişi Sağ

Beykoz’da gerçekleşen bir trafik kazasında, tamamen hurdaya dönen otomobilden 4 kişi yara almadan kurtuldu. Olay, Beykoz-İstanbul yolunda dün gece yaşandı. Alınan bilgilere göre, 34 ET 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan Ş.Y., O.N., A.B. ve K.D., kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Yolcular, kaza sırasında burunları bile kanamadan kurtulurken, çevredeki vatandaşların desteğiyle güvenli bir alana yönlendirildi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kazazedeleri ayakta muayene etti ve hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka taşındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Talas’ta Direksiyon Kaybı, 3 Yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ev sahibi durumu depreme benzetti.
İzmir’de Elektrik Kesintileri Açıklandı

İzmir'de 19 Ağustos'ta birçok ilçeyi etkileyen elektrik kesintileri planlandı. Buca, Karabağlar ve Bornova gibi yerlerde kesinti saatleri belirlendi. Kesintilerin süresi merak ediliyor.

