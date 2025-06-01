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Beykoz’da Otomobil Dereye Düştü

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin dereye düştüğü bildiriliyor. Olayda bir kişi yaralanırken, sürücünün olay yerinden kaçtığı tespit ediliyor. Kaza, 00.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

34 TC 5377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşarak dereye uçtu. İhbar üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Kazada araçta bulunan yolculardan U.Ö. yaralanıyor ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Otomobil sürücüsü T.A.’nın olay yerinden kaçtığı öğreniliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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