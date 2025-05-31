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Beykoz’da otomobil dereye düştü. Sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı yolcu itfaiye ile kurtarıldı. Kaza, Çubuklu’da gerçekleşti. T.A. otomobili ile kaza yaptı. Olay yerine ekipler sevk edildi

KAZA ANINDA HAKİMİYET KAYBI

Beykoz’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye düştü. Olay, saat 23.45 civarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde gerçekleşti. T.A. yönetimindeki 34 TC 5377 plakalı otomobil, kontrolü kaybetmesinin ardından yol kenarındaki demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Araç ters dönerken, yolcu olarak bulunan Umur Öztürk yaralandı.

Kaza gerçekleştiğinde, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öztürk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza esnasında yara almadan kurtulan sürücü T.A.’nın, iddiaya göre ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerini terk ettiği söyleniyor. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlatmış durumda.

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