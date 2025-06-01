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Beykoz’da otomobil dereye düştü. Sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı

KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

Beykoz’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bilgisi gelmesiyle birlikte, yaralı yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, saat 23.45 civarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde yaşandı. T.A. yönetimindeki 34 TC 5377 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması neticesinde yol kenarındaki demir korkulukları aşarak dereye sürüklendi.

YARALI YOLCUYA YARDIM EDİLDİ

Olay sırasında otomobil ters dönerken, yolcu konumundaki Umur Öztürk yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaralıyı dere yatağından başarılı bir şekilde çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Öztürk, olay yerinde ilk müdahaleye tabi tutulduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ YERİNDEN KAÇTI

Kazada yara almadan kurtulan sürücü T.A., iddialara göre ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, T.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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