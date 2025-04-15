Beykoz’da Silahlı Saldırı Şüphelileri Tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Beykoz’da bir ikamete gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olay, 22 Şubat 2025 tarihinde, saat 05.50’de Beykoz’un Görele Mahallesi’nde meydana geldi. Bilgilere göre sahip olduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, ev sahibi Ç.B. banyoda bir mermi çekirdeği buldu ve tavan kısmında da hasar oluştuğunu fark etti. Ç.B., herhangi bir düşmanı olmadığını belirtti.

TEHDİTLE İLGİLİ İDDİALAR

Aynı adreste yaşayan İ.Y. ise, 19 Şubat 2025’te bilmediği bir kişinin telefonla arayarak G.E. isimli kişiye 600 bin Euro borcu olduğunu ilettiğini ve ödenmemesi durumunda kendisini ‘kafana sıkarım’ şeklinde tehdit ettiğini aktardı. Bu şikayetler sonrasında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

OPERASYON YAPILDI

19 Mart 2025 tarihinde şüphelilerin yakalanması amacıyla Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde, Özel Harekat desteğiyle eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri S.S. (28), H.Y. (29) ve B.A. (18) olarak belirlendi. B.A.’nın 14 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.