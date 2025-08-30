Beykoz’da Yangın, İtfaiye Hızlı Müdahale

BEYKOZ ÇAYIR FESTİVALİ’NDE YANGIN OLAYI

Beykoz Çayır Festivali’nde bir çadırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Festival alanında, gündüz saatlerinde kurulan dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim B., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

OLAY SONRASI GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayın ardından dondurma tezgahının sahibi gözaltına alınarak Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve bilirkişi atandı. Bu trajik olay sonrası, 30 Ağustos Cumartesi günü planlanan Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Beykoz Çayır Festivali’nin kapanış programı iptal edildi.

ALANDAKİ YANGIN FELAKETİ

Sonrasında, festival alanındaki çadırlardan birinde yine yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Bu durum, festivaldeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini sağladı. Olay, bölgedeki etkinliklerin güvenliği adına endişeleri artırıyor.