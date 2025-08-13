Haberler

Beykoz’da Yangın İtfaiye Tarafından Söz Olundu

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Beykoz’da 3 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Yangın, saat 16:30 civarında Göksü Mahallesi Sadri Alışık Caddesi üzerinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı caddedeki binanın çatısında alevler ortaya çıktı ve yangın hızla yayıldı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Yapılan kontrollerde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Fakat yangın sonrası binanın çatısında hasar oluştu. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlamış durumda.

ÖNEMLİ

