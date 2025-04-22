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Beykoz’da Yangın İtfaiyece Söndürüldü

BEYKOZ’DA YANGIN OLDU

Beykoz’da inşaat malzemeleri deposunda yangın meydana geldi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 01.15 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan depoda başladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Görgü tanıklarının inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini görmesi üzerine durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Ekipler, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis hemen inceleme başlattı. Yangının nedenine dair kesin bir bilgi henüz elde edilemedi.

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