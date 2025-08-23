Beykoz’da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

OLAYIN BAŞLANGICI

Beykoz’da, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında, trafikte meydana gelen bir olayda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle bir tartışma başladı. Ardından, araçlarından inen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede sert bir kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI VE MÜDAHALE

Kavga esnasında iki grup, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O anda bir kadın, “Yapma” diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak karşılıklı saldırılar devam etti ve kadın da kargaşanın içinde kaldı. Çevredeki insanlar, yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İLGİLİ OLAYIN SONRASI

Olayın ardından, tarafların kavgayı sonlandırmasının ardından kendi araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları belirlendi. Bu olay, toplumda trafikteki gerginliklerin fiziksel kavgaya dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.