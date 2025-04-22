Beykoz’daki Depoda Yangın Çıktı

GECE VAKTİ ÇIKAN YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Beykoz’da inşaat malzemeleri bulunan bir depoda meydana gelen yangın, büyük bir hasar yarattı. Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki depoda, gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede etkisini artırarak, depoyu sararken dışarıda bulunan malzemelere de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin çabalarıyla yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı ancak bu esnada depo belirgin bir hasar aldı. Yangının alevlerin yükseldiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.