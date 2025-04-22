Beykoz’daki Depoda Yangın Çıktı

YANGIN BEYKOZ’DA İNŞAAT DEPOSUNDA ÇIKTI

Beykoz’da bir inşaat malzemeleri deposunda yangın meydana geldi. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sayesinde kısa sürede son verildi. Olay, saat 01.15 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki depoda gerçekleşti.

DUMANLARI GÖRENLER İTFAİYEYE HABER VERDİ

Edinilen bilgilere göre, inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan dumanlar yükselmeye başladığını görenler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi ulaştı. Ekipler, alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdü. Yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.