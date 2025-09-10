Beykoz’dan İstifa Eden Özlem Gürzel

ÖZLEM VURAL GÜRZEL’İN CHP’DEN İSTİFASI

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, kendi partisinden yeterince destek bulamadığını ifade ederek, “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir” dedi. Ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından desteklendiğini belirtmeyi de ihmal etmediğini vurguladı.

CHP İÇİNDEKİ AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Gürzel’in istifasından sonra CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partilerinden ayrıldığını duyurdu. Bugün ise başka bir CHP’li meclis üyesi Nevzat Cebeci istifasını açıkladı. Cebeci, istifa paylaşımında “Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim” dedi. Ayrıca, parti içinde bazı kişi ve anlayışların ayrıştırıcı ve yıkıcı tavırlar sergilediğine de dikkat çekti.

BÜYÜK BİR KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Cebeci, “Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır” ifadeleriyle mevcut durumun kendisi için kabul edilemez hale geldiğini bilmeyi sağladı. “Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım” diyerek yaşadığı süreçlerin ve gördüğü gerçeklerin bu kararı almaya zorladığını belirtti. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutacağını ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevine aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.